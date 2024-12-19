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Зловживання на понад 63 мільйони під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги: завершено слідство у справі

Зловживання на понад 63 мільйони під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги: завершено слідство у справі

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України та колишнього заступника Міністра економіки України, викритих на мільйонних зловживаннях під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави в період воєнного стану. Вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.

У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства України реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через фірму-посередницю.

Внаслідок реалізації вказаної схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 28,8 млн грн (з ПДВ).

Крім того, у цей же період за участю згаданого топпосадовця за завищеними цінами закуплено продукти харчування для потреб держави в іншої підконтрольної компанії, яка через фірму-посередницю також купувала продукцію в іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами. Як і в першому епізоді, завищення ціни відбувалось на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій. Закупівлі продукції за завищеними цінами сприяв чинний на той момент заступник Міністра економіки України. Він, зокрема, схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

Через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі понад 35 млн грн.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

▶ ️Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2642

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