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Зловживання при закупівлі харчування для ЗСУ: розслідування завершено

Зловживання при закупівлі харчування для ЗСУ: розслідування завершено

НАБУ, ДБР і САП завершили розслідування за підозрою ексзаступника міністра та екскерівника одного із департаментів Міністерства оборони України у зловживаннях при закупівлі харчування для ЗСУ, які призвели до 12 млн грн збитків державі, а також до зниження бойової готовності й обороноздатності Збройних Сил України. Кваліфікація: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/1987

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