Зловживання в енергетиці: ще одне розслідування завершено

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою у зловживаннях посадовців ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа». 23 жовтня 2020 року чотирьом підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Серед підозрюваних:

● в.о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» (71% акцій належить державі) — ч.2 ст.364 («Зловживання владою або службовим становищем»), ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 ст.209 КК України;

● в.о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» — ч.2 ст.364 КК України;

● в.о. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій належить державі) — ч.2 ст.364 КК України;

● голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» — ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

Слідство встановило, що підозрювані організували незаконну схему з використанням механізму відступлення права вимоги, переведення боргу, зарахування зустрічних однорідних вимог, в результаті якої заволоділи коштами підприємств з часткою держави понад 50% та великих споживачів електроенергії.

Зокрема, в результаті дії цієї схеми ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Запоріжжяобленерго» не отримали 544 млн грн за поставлену електроенергію споживачам, які мали надійти на їхні рахунки зі спеціальним режимом використання та підлягали подальшому пропорційному розподілу з ДП «Енергоринок». Натомість ці кошти перераховували товариствам із ознаками фіктивності. Ще 81 млн грн ПАТ «Черкасиобленерго» позбулося через незаконний механізм запозичення в ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Розслідування фактів НАБУ здійснює з липня 2016 року. Відтоді детективи встановили низку епізодів злочинної діяльності за участі посадовців ПрАТ «ХК «Енергомережа» та очільників державних енергокомпаній. Розслідування частини з них закінчене – справи слухаються в суді.

Так, у лютому 2019 року до суду скеровано справу за обвинуваченням керуючого санації ПАТ «Одеська ТЕЦ» у завдання 28 млн грн збитків підприємству.

У червні 2020 року закінчено розслідування за фактом заволодіння 346 млн грн ПАТ «Запоріжжяобленерго» — справа слухається в Вищому антикорупційному суді.

Завдяки матеріалам, здобутим в межах досудового розслідування, НАБУ домоглося визнання недійсними 27 правочинів за участю ПрАТ «ХК «Енергомережа», «Черкасиобленерго», «Запоріжжяобленерго» на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Це стало підставою для повернення державним підприємствам 344 млн грн.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Фото bankruptcy-ua.com

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