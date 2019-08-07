Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 51

Зловмисники відмили понад мільярд гривень на державних облігаціях – ДБР

Зловмисники відмили понад мільярд гривень на державних облігаціях – ДБР

Сумнівні схеми проводили одразу декілька українських бірж

Державне бюро розслідувань підозрює, що використовуючи державні облігації внутрішньої державної позики, зловмисники могли відмити 1,05 млрд гривень. Такі дані наводяться у кримінальному провадженні ДБР щодо можливого відмивання коштів за допомогою державних облігацій, повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського райсуду м. Києва.

Згідно ДБР, у справі фігурують 400 осіб. Вони проводили на біржі сумнівні операції, за допомогою яких зменшували податкові зобов’язання низки компаній та отримували фіктивні доходи.

Сумнівна схема отримання прибутку, за даними відомства, діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації, – інвестиційний збиток.

Також ДБР повідомляє, що компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Зловживання відбувались одразу на декількох українських біржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прокуратурою Київської області посадовцю державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» повідомлено про підозру в отриманні 100 тис грн хабара
Сегодня 07:58    29
СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих
Сегодня 07:29    56
На Дніпропетровщині викрито посадовицю фіскальної служби, через дії якої до державного бюджету не надійшло понад 2,6 млн грн
06.08.2019 09:51    92
Окружний адмінсуд повернув посаду прокурору-власнику "бабусиного позашляховика"
06.08.2019 09:14    144
На Донеччині СБУ викрила на хабарі в.о. начальника управління освіти
05.08.2019 10:50    117
Журналісти зняли, як одіозний суддя Чаус з охороною розгулює в Кишиневі
05.08.2019 07:39    155
55 мільйонів гривень харків’яни заплатять за реконструкцію архітектурної пам’ятки (ВІДЕО)
02.08.2019 06:32    499
Прокуратура оголосила підозру посадовцю Державного управління справами у незаконному заволодінні приміщенням у центрі Києва вартістю 2,7 млн грн
01.08.2019 09:57    115
На одержанні неправомірної вигоди затримано прокурора Херсонської місцевої прокуратури
01.08.2019 08:33    120
Привласнили майже півтора мільйона, виділених на ремонт будинків (ВІДЕО)
01.08.2019 07:18    197
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 