Зловмисники відмили понад мільярд гривень на державних облігаціях – ДБР

Сумнівні схеми проводили одразу декілька українських бірж

Державне бюро розслідувань підозрює, що використовуючи державні облігації внутрішньої державної позики, зловмисники могли відмити 1,05 млрд гривень. Такі дані наводяться у кримінальному провадженні ДБР щодо можливого відмивання коштів за допомогою державних облігацій, повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського райсуду м. Києва.

Згідно ДБР, у справі фігурують 400 осіб. Вони проводили на біржі сумнівні операції, за допомогою яких зменшували податкові зобов’язання низки компаній та отримували фіктивні доходи.

Сумнівна схема отримання прибутку, за даними відомства, діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації, – інвестиційний збиток.

Також ДБР повідомляє, що компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Зловживання відбувались одразу на декількох українських біржах: "Українській біржі" та "Фондовій біржі ПФТС". До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.

Источник: 5.ua

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