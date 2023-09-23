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ЗМІ: СБУ виявила шокуючу недостатність вугілля та фактичні підробки документів на складах Донецького та Львівського вугільних басейнів

ЗМІ: СБУ виявила шокуючу недостатність вугілля та фактичні підробки документів на складах Донецького та Львівського вугільних басейнів

Ініціатором схеми виступає колишній керівник ДП «Укрвугілля» Олександр Хейло, який фактично дав команду займатися приписками, завищувати показники на папері до рівня, яке влаштувало би міністерство енергетики. Такі маніпуляції дали змогу Хейло отримати посади заступника міністра, але залишили українців без вугілля.

Як повідомляється, на складах підприємств виявлено значні недостачі вугільної продукції і фактична кількість товарної продукції значно нижче ніж заявлена до використання у статистичних та звітних даних.

Крім цього, за даними джерел у правоохоронних органах, зараз відпрацьовується зв’язок Хейла із обвинуваченим у державній зраді вугільним магнатом Сергієм Кузярою, а через нього – із кумом Путіна – Медведчуком.

Хотілось би отримати відповідь, чи зможе Україна виробити достатню кількість теплової та електричної енергії в прийдешній опалювальний сезон і скільки додатково грошових коштів витратить країна для погашення фактичного дефіциту товарного вугілля на ТЕЦ? А також хто саме буде відповідати за наведені вище дії?

Джерело: https://t.me/u_now/113036

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