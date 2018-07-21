Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:43
Просмотров: 55

Змиевской район: в результате пожара в доме погиб 81-летний мужчина

Змиевской район: в результате пожара в доме погиб 81-летний мужчина

21 июля в 7:30 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Тарановка Змиевского района в частном доме на улице Солнечной местные жители обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1937 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС украины в Харьковской области.

Как выяснилось, дедушка задохнулся от угарного газа из-за возгорания входной двери дома.

На момент обнаружения погибшего огня уже не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывались.

В результате предварительной проверки  специалисты спасательной службы установили, что с внутренней части дома огнем повреждены деревянные входные двери на площади около 1 кв.м.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, которая установит окончательные обстоятельства данного происшествия.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Череда смертельных ДТП в Украине: с 27 июля на дороги вернут контроль скорости
Сегодня 12:15    133
В Первомайском районе горела дача: погиб мужчина
Сегодня 10:38    69
В Житомирской области в ДТП погибли 10 человек
20.07.2018 20:12    186
Умерла бывшая жена Высоцкого
20.07.2018 16:20    459
10 человек погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе "Киев-Чоп"
20.07.2018 13:17    286
В Киевском районе горел автомобиль
20.07.2018 10:17    139
В Харьковском районе на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины
18.07.2018 10:33    116
«Ромский» вопрос: почему люди принимают радикальные меры
17.07.2018 19:04    297
Водителю ВАЗа, сбившего женщину с 5-месячным младенцем, суд избрал меру пресечения
17.07.2018 10:05    152
За неделю в области произошло почти 100 пожаров, погибли трое человек
17.07.2018 07:59    81
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 