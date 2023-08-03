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Змушував солдатів будувати свій маєток — на Закарпатті повідомили про підозру воєнкому — ДБР.
На початку березня цього року начальник одного з відділів Ужгородського районного терцентру комплектування і соцпідтримки підписав наказ, за яким солдати замість служби займались будівництвом.
До будівництва воєнком залучав найбільш вмотивованих та патріотичних військовослужбовців.
Під час обшуків у нього вилучили $3,5 тисячі, документи про здобуття освіти в рф, одяг з емблемами СРСР та рф, посвідчення офіцера МО СРСР, значки, кокарди та георгіївську стрічку.
Джерело: https://t.me/znua_live/105469
Темы: дбр, корупція, пропаганда, україна