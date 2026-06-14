"Зняття вроків онлайн": у Києві судитимуть псевдоворожок, які ошукали потерпілих на 800 тисяч

У Києві судитимуть організовану групу псевдогадалок, які онлайн "наворожили" чотирьом потерпілим на 800 тисяч гривень

Деталі: Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно чотирьох учасників організованої групи, які під приводом надання "езотеричних" та "ворожильних" послуг із застосуванням психологічного тиску виманювали гроші у людей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях.

За результатами досудового розслідування встановлено, що 50-річна мешканка Черкащини організувала шахрайську схему, до якої залучила ще двох жінок та чоловіка. Учасники групи рекламували свої "надприродні" здібності в мережі Інтернет через створені сайти, пропонуючи клієнтам онлайн-послуги з розв'язання будь-яких життєвих проблем, "зняття пристріту" чи "родових проклять". Від потерпілих потрібні були лише гроші та їх фото.

За свої послуги обвинувачені спершу брали невелику суму – від 500 грн, а далі збільшували вартість своїх обрядів, залякуючи клієнтів "тяжкими наслідками" та "загрозами життю" дітей чи близьких, якщо "обряди" не будуть оплачені та доведені до кінця. Зокрема, зняти "родове прокляття" коштувало 16 000 грн. Таким чином у людей виманювали десятки тисяч гривень.

У ході розслідування встановлено, що учасники організованої групи ошукали чотирьох жінок на майже 800 тисяч гривень.

Про підозру учасникам групи повідомили у березні 2026 року, наразі обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: pravda.com.ua

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