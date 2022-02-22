Знищуючи цивільну інфраструктуру російські окупанти створюють привід для дискредитації українських захисників

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ насамперед страждає цивільна інфраструктура. Відрізаючи від води та світла людей, які проживають як на підконтрольній Україні території, так і на окупованій території Донецької та Луганської областей, російські найманці перекладають відповідальність за свої злочини на українських військових.

Так, серед мирних жителів населених пунктів, що знаходяться на тимчасово окупованій території неподалік від лінії зіткнення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», активно розповсюджується інформація щодо відключення енерго- та водопостачання.

Зокрема, за даними розвідки, мешканці, які наближені до окупаційної влади, попереджають своїх знайомих про те, що очікуються тривалі відключення води та світла. Тобто є вірогідність того, що незабаром відбудуться чергові провокації з пошкодженням об’єктів інфраструктури, важливих для виживання цивільного населення.

Такими діями окупанти хочуть створити чергову картину для пропагандистів та звинуватити у стражданнях цивільного населення Збройні Сили України.

Цілеспрямовано знищуючи критично важливі вузли енерго- та водопостачання цілого регіону, російські окупанти значно підіймають градус напруги серед мирних жителів. Також вони знають, що відновлювати пошкоджене буде саме українська сторона, тому й не цураються із року в рік знищувати фільтрувальну станцію, трансформатори, опори ліній електромереж тощо.

Вчергове повідомляємо, що українські захисники не ведуть вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури. Навпаки, через представників Цивільно-військового співробітництва докладають максимальних зусиль для того, щоб найскоріше відновити пошкоджене.

Пресгрупа ОТУ «Схід»

Источник: facebook.com / Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

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