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Знову суддя-хабарник

Знову суддя-хабарник

Суддю одного з райсудів Одеси, яку викрито на хабарництві, на час судового розгляду відсторонено від здійснення правосуддя

1 серпня 2023 року за клопотанням керівника #САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю одного з районних судів м. Одеси, обвинувачену в одержанні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Строк відсторонення –до набрання вироком суду законної сили або закриття кримінального провадження у справі за її обвинуваченням.

Як вже повідомлялось, 29.03.2023 суддю викрито детективами #НАБУ спільно з #СБУ за процесуального керівництва прокурорів #САП, одразу після одержання нею грошових коштів. За версією слідства, 4 тис. доларів США суддя отримала за ухвалення у цивільній справі позитивного рішення на користь громадянина.

Дії судді кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У червні 2023 року справу було скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1536

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