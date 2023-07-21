Зрадники, колаборанти, корегувальники вогню: на Харківщині обвинувальні вироки оголошені вже майже 200 злочинцям

Робоча зустріч керівника Харківської обласної прокуратури з депутатами Європарламенту. Серед них: Георгіус Кіртсос, Карен Мількйор та Петрас Ауштравічус. У фокусі – робота українських правоохоронців з фіксації воєнних злочинів росії та розслідування щодо держзрадників та корегувальників вогню.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

На теперішній час прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у майже 17300 кримінальних провадженнях за ст. 438 КК України щодо майже 18000 злочинів, суб’єктами яких є військовослужбовці російської армії. У цих справах про підозру вже повідомлено 44 особам, з яких 36 – заочно. До суду направлено 7 обвинувальних актів стосовно 21 особи, з яких три судом розглянуто та винесено обвинувальні вироки стосовно 7 осіб.

«Ворог щоденно обстрілює Харківщину. На жаль, вже загинуло понад 2 тисячі мирних жителів, з них 77 дітей, поранено 2993 особи, з них 242 – неповнолітні. Зруйновано повністю або частково понад 28 тисяч об’єктів, з яких понад 4 тисячі – це багатоповерхові будинки, майже 9300 – приватні житлові будинки, понад 350 – заклади культури, понад 800 – заклади освіти, майже 300 – заклади охорони здоров’я. Постраждали також промислові підприємства, заклади соціального захисту, спорту та інші об’єкти. Рф повинна понести відповідальність за кожний злочин. Ми працюємо щоденно для того, щоб воєнні злочинці не уникнули відповідальності за всі масштабні напади на цивільне населення», – наголосив очільник облпрокуратури Харківщини Олександр Фільчаков.

Тривають також розслідування щодо держзрадників, колаборантів, пособників окупантів, корегувальників вогню. Олександр Фільчаков зазначив, що вже повідомлено про підозру 705 особам. Слідчими СБУ, Нацполіції, ДБР до суду направлено 445 обвинувальних актів стосовно 454 осіб. Наразі судами вже розглянуто з постановленням обвинувального вироку 197 справ стосовно 199 осіб.

Міжнародні колеги наголосили на важливості фінансової й військової підтримки України та відновлення нашої країни. Крім того, вони акцентували, що євроспільнота має бачити правду про події, які відбуваються на території Україні, через злочинні дії рф.

Агентство Телевидения Новости