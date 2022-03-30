Криминал
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30.03.2022 17:51
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Зрадники в Ізюмі показали дорогу окупанту

Зрадники в Ізюмі показали дорогу окупанту

У суботу, 26 березня 2022 р., почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти, пише співпрацівник Ізюмської міськради Максим Стрельников.

Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищенну дорогу до Ізюма, державний зрадник – Анатолій Фомичевський. (депутат-комуніст Ізюмської міськради – ред.)

Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів.

Але, на жаль, мирні мешканці стали заручниками цих боїв, а прирекли їх на ці страждання зрадники Ізюма! Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає. Єдиною надією на спасіння для близько 20 тисяч ізюмчан, які залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша Армія!

Агентство Телевидения Новости

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