Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:06
Просмотров: 36

ЗРЕЛЫЙ ЧЕКИЗМ. Путинский паханат под названием Россия: Хозяева, рабы и психбольные

ЗРЕЛЫЙ ЧЕКИЗМ. Путинский паханат под названием Россия: Хозяева, рабы и психбольные

Чекизм созрел и окреп настолько, что на повестку дня стал вопрос о возрождении в полной мере карательной медицины в России.

В годы власти коммунистов маховик карательной медицины перемолол тысячи идеологически несознательных граждан. Теперь, судя по нарастающей «законодательной» инициативе разного рода путинских депутатов, бросать в психушку будут по малейшему подозрению в мыслепреступлении и в нелояльности к правящей в Кремле чекистской банде.

Недовольных путинским режимом предложено не только штрафовать астрономическими суммами и сажать в тюрьмы, но и насильно укладывать на «идеологическое» лечение в психиатрические больницы.

Инициаторами важного чекистского «закона» выступили т.н. депутаты «петербургского ЗакСа» и отправили в госдуму свои поправки к «закону О психиатрической помощи».

Принудительно госпитализировать в психиатрические больницы и казнить сумасшествием будут мыслепреступных рабов, страдающим расстройствами, если они представляют «непосредственную опасность для охраняемых законом интересов общества и государства».

Но и это еще не все. Кроме права принудительно забирать в психушку «опасных граждан» путинские единороссы предлагают внести поправки в закон «О полиции», которые разрешили бы силовым бандам чекистского режима «без разрешения собственника проникать в квартиру или дом для оказания принудительной психиатрической помощи»!!!

Чекизм в России окончательно созрел и утвердился. Времена демократического «разброда и шатаний» прошли. Страну сплачивают вокруг сакрального главаря правящей банды с помощью телевизора, дубинки и колючей проволоки. Народонаселение путинского паханата под названием Россия оформляется на три группы – хозяев, рабов и психбольных.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

Хакери розсилали фейкові листи від імені Авакова з території РФ: що відомо
Сегодня 09:41    53
Своевременный фейк про ржавые боевые модули «Катран-М» от информационного сливного бачка «Известия»
Сегодня 08:14    104
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
23.03.2019 10:02    189
Спецслужби Росії активізували втручання у вибори в Україні – СБУ
22.03.2019 08:54    100
Вступили в силу новые санкции Украины против лиц, причастных к российской агрессии
22.03.2019 07:01    101
Запах больших денег. Тюменский депутат предложил обязать помимо митингов согласовывать свадьбы и корпоративы
21.03.2019 10:55    204
В ОРДЛО засветился новейший российский комплекс РЭБ «Тирада-2»
21.03.2019 10:44    234
Більшість росіян погано ставляться до України – опитування
21.03.2019 10:34    234
Конституционный суд РФ является пособником международного преступления, — глава КС Литвы
21.03.2019 10:12    119
Как изменились зарплаты Россиян после оккупации Крыма и Донбасса
21.03.2019 08:33    218
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 