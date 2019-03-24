ЗРЕЛЫЙ ЧЕКИЗМ. Путинский паханат под названием Россия: Хозяева, рабы и психбольные

Чекизм созрел и окреп настолько, что на повестку дня стал вопрос о возрождении в полной мере карательной медицины в России.

В годы власти коммунистов маховик карательной медицины перемолол тысячи идеологически несознательных граждан. Теперь, судя по нарастающей «законодательной» инициативе разного рода путинских депутатов, бросать в психушку будут по малейшему подозрению в мыслепреступлении и в нелояльности к правящей в Кремле чекистской банде.

Недовольных путинским режимом предложено не только штрафовать астрономическими суммами и сажать в тюрьмы, но и насильно укладывать на «идеологическое» лечение в психиатрические больницы.

Инициаторами важного чекистского «закона» выступили т.н. депутаты «петербургского ЗакСа» и отправили в госдуму свои поправки к «закону О психиатрической помощи».

Принудительно госпитализировать в психиатрические больницы и казнить сумасшествием будут мыслепреступных рабов, страдающим расстройствами, если они представляют «непосредственную опасность для охраняемых законом интересов общества и государства».

Но и это еще не все. Кроме права принудительно забирать в психушку «опасных граждан» путинские единороссы предлагают внести поправки в закон «О полиции», которые разрешили бы силовым бандам чекистского режима «без разрешения собственника проникать в квартиру или дом для оказания принудительной психиатрической помощи»!!!

Чекизм в России окончательно созрел и утвердился. Времена демократического «разброда и шатаний» прошли. Страну сплачивают вокруг сакрального главаря правящей банды с помощью телевизора, дубинки и колючей проволоки. Народонаселение путинского паханата под названием Россия оформляется на три группы – хозяев, рабов и психбольных.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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