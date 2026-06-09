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Зірвали замах на представника ГУР ― спецпідрозділ Нацполіції затримав завербованого росією кілера

Зірвали замах на представника ГУР ― спецпідрозділ Нацполіції затримав завербованого росією кілера

Поліцейські затримали в Києві завербованого державою-агресором росією 38-річного кілера ― фігурант намагався організувати замовне вбивство представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За скоєння особливо тяжкого злочину російські спецслужби пообіцяли найманцю 100 000 доларів. Фігурант отримав аванс у розмірі 10 тисяч доларів, розпочав стеження за представником ГУР. Планував вчинити замах за допомогою FPV-дрона, шукав виконавця.

Для конспірації учасники замовного злочину використовували будівельну термінологію: “вбивство” називали “будівництвом”, замовника ― “прорабом”, виконавця ― “роботягою”, знаряддя злочину ― або “цементом”, або “інструментом”.

Затриманому найманцю, який є колишнім військовослужбовцем із навичками ведення розвідувальної діяльності, загрожує тюремний термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Тривають слідчі дії з метою встановлення інших причетних до злочину.

Дякуємо слідчим Головного слідчого управління та співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також Офісу Генерального прокурора України, який проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, за черговий зірваний злочинний намір держави-агресора росії.

Працюємо далі!

Боротьба за свободу України триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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