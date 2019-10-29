ЗС РФ проводить перевірку окупаційних підрозділів на Донбасі, виявлені великі обсяги розкрадань

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ працює комісія Південного військового округу ЗС РФ, яка проводить розслідування причетності російських кадрових офіцерів до розкрадання у великих обсягах коштів, виділених на ремонт та зберігання військової техніки і озброєння.

Так, минулого тижня було знято з посад командира однієї з військових частин 1 АК та його заступників.

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів щодо приховування зазначеного та інших фактів для недопущення витоку інформації про скоєння злочинів російськими військовослужбовцями.

Источник: sprotyv.info

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