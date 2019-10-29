Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:40
Просмотров: 76

ЗС РФ проводить перевірку окупаційних підрозділів на Донбасі, виявлені великі обсяги розкрадань

ЗС РФ проводить перевірку окупаційних підрозділів на Донбасі, виявлені великі обсяги розкрадань

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ працює комісія Південного військового округу ЗС РФ, яка проводить розслідування причетності російських кадрових офіцерів до розкрадання у великих обсягах коштів, виділених на ремонт та зберігання військової техніки і озброєння.

Так, минулого тижня було знято з посад командира однієї з військових частин 1 АК та його заступників.

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів щодо приховування зазначеного та інших фактів для недопущення витоку інформації про скоєння злочинів російськими військовослужбовцями.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, ордло

Читайте ещё:

Адвокат пояснив, чому Росія не віддає захоплені українські катери
28.10.2019 11:30    289
В Донецке взорвали вышку мобильного оператора: появилось ВИДЕО и требования к оккупантам
28.10.2019 10:06    250
РФ может объявить в розыск украинских моряков — адвокат
28.10.2019 09:42    200
На заводе "Изоляция" в Донецке оккупанты устроили концлагерь, - СМИ
28.10.2019 07:46    236
Окупанти атакують: СЦКК фіксує нові провокації на Донбасі
28.10.2019 07:27    131
В ОБСЕ признали Россию стороной конфликта на Донбассе
28.10.2019 06:05    417
Зеленский во время визита в Золотое "поссорился" с добровольцем: видео словесной перепалки
27.10.2019 06:32    583
Російські окупанти приховують танки та САУ поблизу лінії зіткнення – розвідка
26.10.2019 11:20    146
Первый бой. Асадиты заявили, что в районе Таль-Тамр произошел первый бой с турками
26.10.2019 10:53    156
Выборы в ОРДЛО пока невозможны – глава ЦИК Украины
26.10.2019 06:30    151
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 