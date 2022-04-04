Ізюм: окупанти проводять фільтраційні заходи та примусово вивозять людей на територію рф

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, на Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію російської федерації.

Також в Ізюмі, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

Наявні військові медичні заклади росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів.

Не зважаючи на так звану «офіційну» російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів. За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися.

Наявні втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах.

Агентство Телевидения Новости