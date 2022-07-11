Зґвалтування 12-річного хлопчика: підозрюється очільник однієї з громадських організацій Харківської області

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний був очільником громадської організації у Харківській області, яку з вересня минулого року відвідував 12-річний хлопчик.

У лютому 2022 році чоловік вступив у неприродні статеві зносини з хлопчиком.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та взято під варту. Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости