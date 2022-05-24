Зґвалтування, мародерство, масові злочини – окупанти обговорюють останні новини в підрозділі. ПЕРЕХОПЛЕННЯ

Двоє вояків з так званої «ДНР», які служать в окупаційних військах і перебувають зараз на тимчасово окупованій території Херсонської області, діляться враженнями від перебігу подій в їхній частині. Один з них пояснює, що нещодавно їм довели інформацію про те, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати: «Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не «звільнять», взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угрупування знаходиться в ДНР. Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська і почнемо рухатись».

Далі мова йде про розгул злочинності в окупаційній армії: «Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. «Віджали» у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів».

«ДНРівець» попереджає свого співрозмовника, щоб той був обережнішим і не може зрозуміти, чому він бере участь у російській спецоперації.

Источник: gur.gov.ua

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