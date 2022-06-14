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«Зв'язані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі

«Звязані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі

Сімох цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову, – повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

● Місце масового поховання виявили на позиціях російських солдатів поряд із селом Мироцьке, що у Бучанському районі.

● У багатьох жертв були зв’язані руки та прострілені коліна. Зараз фахівці працюють над тим, аби ідентифікувати загиблих.

«Звязані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі

«Звязані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі

«Звязані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі

«Звязані руки, прострілені коліна»: ще одне масове поховання мирних мешканців виявили у Бучанському районі

Источник: https://t.me/spravdi/10623

Новости портала «Весь Харьков»

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