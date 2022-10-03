Зв’язківця "ЛНР" переховував мешканець селища Чкаловське

Тепер покарання загрожує обом, повідомляє начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, житель селища надав окупантові своє житло та одяг.

"Пасечник Сергій, 1968 року народження, "зв’язківець" бандитського формування «ЛНР» - підозра за ч.2 ст. 260 - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Також встановлений 60-річний Богданов Сергій, мешканець с. Чкалівське, якому загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4 - карається або штрафом або позбавленням волі або забороною займати певною діяльністю", - пише Болвінов.

Також він нагадує, що за переховування загарбників передбачена кримінальна відповідальність.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/44869

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