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Звірства окупантів на Харківщині: у Нацполіції повідомили про нові факти

Звірства окупантів на Харківщині: у Нацполіції повідомили про нові факти

Що далі ЗСУ визволяють окуповані землі Харківщини, тим більше жахіть відкриваються на їх шляху. Вже відомо про знайдені спаленими у підвалах трупи громадян, яких спочатку катували, а потім, намагаючись приховати злочини, скинули в підвали разом із деревиною та автопокришками та підпалили. Нажаль, це не поодинокі випадки військових злочинів, пише на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській областіСергій Болвінов.

Також в с. Гусарівка знайдено тіло 27-ми річного чоловіка, який, як медичний працівник, приймав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни. Його тіло має чисельні саднини, прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма, та куля в грудях, що стала причиною смерті.

На дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою знайдено автомобіль, який було розстріляно окупантами. В автомобілі знаходилися тіла родини: тато, мама та їх трирічний син.

Мені вже не вистачає культурних слів, щоб висловити відношення до цих нелюдів, що прийшли на нашу землю.

“Ми маємо ще десятки заяв та свідчень мародерства та відкритих грабунків, що спричинили окупанти. Гребуть усе: від кухонних приладів до автомобілів. І це лише один населений пункт.

Гадаю, нас чекають ще нові «Бучі», «Гостомелі», «Бородянки”, — зазначив він.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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