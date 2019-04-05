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Зухвалий крадій, що ледь не позбавив життя поліцейського, отримав вирок (ВІДЕО)

Зухвалий крадій, що ледь не позбавив життя поліцейського, отримав вирок (ВІДЕО)

Вироком Дергачівського районного суду області 28-річного чоловіка визнано винним у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження правоохоронцю та крадіжці, поєднаній з проникненням у житло (ч. 3 ст. 345, ч. 3 ст. 185 КК України).

Як розповів начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб, зловмисника засудили до 11 років позбавлення волі.

Обставини справи:

У січні минулого року неодноразово судимий чоловік разом із двома спільниками обікрав домівку в селі Губарівка Богодухівського району.

До населеного пункту крадії приїхали свідомо та ходили сільськими вулицями, підшукуючи найбільш заможну, на їх погляд, оселю. Упевнившись, що господарів немає вдома, злодії пошкодили вікно та проникли до будинку. Виносили все, що здавалося їм цінним: від грошей до жіночого одягу. З викраденим злочинці намагалися втекти на автомобілі, однак у районному центрі крадіїв зупинили патрульні.

Побачивши правоохоронців, один із злодіїв почав тікати. Поліцейський наздогнав зловмисника. Тоді чоловік вихопив ножа й ударив патрульного в живіт, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Після цього злодій втік. Він намагався сховатися в лісі, проте за кілька годин після скоєного був затриманий.

Довідково:

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Двоє інших учасників злочину наразі також отримали вироки. Одного з них засудили до 3,5, іншого - до 4,5 років позбавлення волі за скоєну крадіжку.

Відеокоментар процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Харківської області Євгена Соколова

Прес-служба прокуратури Харквіської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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