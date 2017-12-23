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Нетрезвый харьковчанин угнал машину и попал в ДТП

Нетрезвый харьковчанин угнал машину и попал в ДТП

Сообщение об угоне ВАЗ 2106 на улитце Библика патрульные получили сегодня ночью. Экипажи сразу были ориентированы на поиск автомобиля.

Получив вызов на ДТП на улице Роганскаой-161 и прибыв по указанному адресу, патрульные увидели  тот самый объявленный в розыск ВАЗ. Вторым участником столкновения стал грузовик Volvo. По предварительной информации, водитель ВАЗа  врезался в припаркованное грузовое авто, после чего скрылся с места аварии. Однако через несколько минут предполагаемый угонщик и виновник ДТП был найдет - мужчина был нетрезв. 

Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. На мужчину, который управлял автомобилем ВАЗ, патрульные составили протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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