В Испании волонтер подарил работникам дома престарелых выигрышные лотерейные билеты на 10 миллионов евро
В Испании в городе Кампо де Криптано работники дома престарелых выиграли более 10 миллионов евро в национальной рождественской лотерее.
Дальнобойщик, который является волонтером, купил сразу 30 билетов национальной рождественской лотереи.
Он купил "десятины" (самый дешевый вариант билета, на котором меньше всего номеров) во время поездки в Галисию.
Два из 30 билетов он оставил себе, по одному подарил своим братьям, а другие 26 отдал работникам приюта.
Общее количество выигрышей работников дома для пожилых людей превысило два десятка.
Отдельно отмечается, что в городе Кампо де Криптано каждый пятый житель является безработным.