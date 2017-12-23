Допинговый скандал. Еще двое россиян лишены медалей зимней Олимпиады Сочи-2014

Государственная допинговая программа России на сей раз вышла боком саночникам, стоявшим в 2014 году на пьедестале зимних Олимпийских игр в Сочи.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпийских игр Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил. При этом Демченко и Иванова Спортсмены также пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Демченко выиграл в Сочи две серебряные медали в соревнованиях одиночников, а в эстафете, в которой участвовал вместе с Ивановой,

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