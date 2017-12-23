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Facebook запустил сервис проверки наличия в ленте российской пропаганды

Facebook запустил сервис проверки наличия в ленте российской пропаганды

Facebook запустил новый инструмент, который позволяет пользователям выяснить, сталкивались ли они с группами и записями, которые были сочтены российской пропагандой.

Сервис позволяет пользователям увидеть,  лайкали ли они на Facebook или Instagram любые страницы и учетные записи, созданные российской фабрикой "троллей".

По оценкам Facebook, примерно 140 миллионов  пользователей могли видеть российскую пропаганду в своих лентах.

При этом далеко не все из них смогут воспользоваться новым инструментом. Сервис позволяет вычислить данные, только если пользователь был подписан на один из пропагандистских аккаунтов.

В противном случае, он не дает отследить, появлялась ли политическая реклама в ленте. 

Агентство Телевидения Новости

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