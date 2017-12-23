Харьковский боксер-супертяж Алексей Мазикин нокаутирован в первом раунде

42-летний харьковский боксер супертяжелого веса Алексей Мазикин никак не завершит свою спортивную карьеру. Он потрепел 9-е поражение в 10-ти последних боях. На сей раз Мазикин в немецком Гамбурге проиграл нокаутом хорвату Агрону Смакичи.

В первом же раунде соперники пошли без разведки в активный размен ударами. Смакичи оказался более стойким. Мазикин же, пропустив на исходе первой минуты боя правый в голову, не сумел подняться с настила ринга до счета "десять".

У Мазикина это уже 12-е поражение, в том числе 7-е нокаутом, в 28-ми боях, проведенных на профессиональном ринге.

В профессионалы Мазикин ушел после Олимпиады 2004 года.

В Харькове этот боксер печально известен своей силовой поддержкой Антимайдана.

Бой Мазикина против Смакичи проходил в рамках вечера бокса, главным поединком в котором было противостояние экс-украинца Александра Димитренко, ставшего немцем, с сербом Мильяном Ровчаниным. Судьи зафиксировали в этом бою ничью по очкам.





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