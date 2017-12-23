НСЖУ требует реакции на условный приговор в деле об убийстве журналиста

22 декабря Шевченковский райсуд признал фигуранта дела о гибели корреспондента газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрия Крысина виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Крысину предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Он признал себя виновным. Прокуратура требовала для обвиняемого шесть лет тюрьмы.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко от имени НСЖУ обратился к президенту Украины, министру внутренних дел и генпрокурору с требованием «дать правовую оценку действиям сотрудников МВД и ГПУ, а также решению Шевченковского районного суда».

«Для того, чтобы украинское общество получило чёткий сигнал, что журналистов бить нельзя, а за убийство журналиста наказывают жестоко и неотвратимо, нужна чёткая позиция первых лиц государства... Нужна чёткая политическая оценка решения суда и действий правоохранительных органов, которые предоставили суду такие материалы, которые сделали возможным позорный приговор», — считает Томиленко.

Генпрокуратура с приговором не согласна и готовит апелляцию.

«Поскольку назначенное Ю. Крысину наказание является явно несправедливым из-за его мягкости, Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба на указанный выше приговор в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности (ст. 75 УК Украины) и несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого», — сказано в сообщении ГПУ.

В октябре 2014-го Юрия Крысина отпустили из-под стражи, напоминает «Детектор медиа», при этом, находясь под следствием, в 2016 году Крысин совершил разбойное нападение на автозаправку, что подтверждается видеозаписями с камер наблюдения.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины