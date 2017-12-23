Сегодня 17:40
Просмотров: 98
В чемпионате Бразилии по волейболу дебютировал трансгендер
33-летняя бразильская волейболист(ка) Тиффани Абреу дебютировала в женской Суперлиге чемпионата Бразилии. На протяжении большей части карьеры он(а) выступала в Европе, Южной Америке и Индонезии, но играл(а) как мужчина.
В 2012-м Абреу, будучи еще мужчиной, покинул волейбол, чтобы стать трансгендерной женщиной.
На протяжении пяти лет Тиффани принимал препараты, чтобы соответствовать требованиям для выступления среди женщин.
33-летняя Абреу планирует выступить на Олимпиаде-2020 года в Токио. В 2016 году Международный Олимпийский комитет разрешил участие в Играх спортсменам-трансгендерам.