Маленькому украинцу, который нуждается в операции, нужна помощь

200 тысяч евро нужно собрать на оплату счета за лечение.

Несмотря на то, что у Ильи были систематические судороги, компенсированная гидроцефалия, аллергия мальчик развивался как и все его сверстники. Однако прошлым летом с мальчиком произошло несчастье, которое привело к тяжким последствиям.

«Илюшу укусила пчела, мы пошли в больницу, подключилась негоспитальная пневмония, он начал задыхаться, его госпитализировали, но уже к утру он оказался в реанимации, где начались сильные судороги, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ. А далее перевезли в Николаев», - рассказывает мама мальчика.

Врачи стабилизировали мальчика и даже удалось купировать судороги, но вот дышать малыш не мог. Поэтому ребенку пришлось ставить трахеостому.

«Во время операции у ребенка произошла остановка сердечка, был в коме. Затем различные состояния после комы. Нас никто не хотел брать на лечение, так как на ИВЛ. Но мы нашли институт им. Поленова в Питере. Мы 10 месяцев лечились там. Сыну сделали операцию (поставили шунт), у нас есть хорошие результаты, но дышать самостоятельно ребенок пока не может, необходим стимулятор дыхания. Профессор из Московского центра помощи детям, в котором делают такие операции, осмотрел Илью и подтвердил необходимость операции по установке стимулятора. Операция очень дорогая (около 200 тысяч евро)», - добавляет мама мальчика.

Семья Ильи в отчаянии, ведь и сейчас малыш находится на лечении, и как собрать необходимую сумму для операцию, они просто не знают. Поэтому вынуждены просить помощи у неравнодушных людей.

Реквизиты для помощи:

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