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Высший совет правосудия одобрил реорганизацию украинских судов

Высший совет правосудия одобрил реорганизацию украинских судовСоответствующие изменения предусмотрены проектами президентских указов, которые 21 декабря рассмотрел и поддержал Высший совет правосудия. 

«Высший совет правосудия постановил считать возможным ликвидацию местных общих судов и создание окружных судов, предлагаемые в проектах указов Президента Украины, присланных в Высший совет правосудия от 15 декабря 2017 года №02-01/2142 та №02-01/2143», — сообщает ВСП.

«Указанными проектами предусмотрено ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74 окружных суда», — сказано в сообщении Высшего совета правосудия. 

Реорганизации подлежат районные суды Харькова. 

Вместо девяти райсудов города Харькова (Дзержинский, Октябрьский, Киевский, Коминтерновский, Ленинский, Московский, Орджоникидзевский, Фрунзенский, Червонозаводский) будет создано пять окружных: 

Индустриальный окружной суд города Харькова Харьковской области в Индустриальном, Немышлянском районах города Харькова;

Московский окружной суд города Харькова Харьковской области в Московском районе города Харькова;

Новобаварский окружной суд города Харькова Харьковской области в Новобаварском, Холодногорском районах города Харькова;

Основянский окружной суд города Харькова Харьковской области в Основянском, Слободском районах города Харькова;

Шевченковский окружной суд города Харькова Харьковской области в Киевском, Шевченковском районах города Харькова.  

В Харьковской области вместо Первомайского горрайонного суда Харьковской области создаётся Первомайский окружной суд Харьковской области в Первомайском районе, городе Первомайском Харьковской области. 

После рассмотрения Высшим советом правосудия указы должен подписать президент. 

В ноябре по итогам сборов судьи Киевского райсуда города Харькова обратились к главе Государственной судебной администрации Украины, главе Совета судей Украины, представителям ОБСЕ и другим организациям с просьбой «учесть ряд факторов, которые существенно влияют на показатели нагрузки судей». По мнению судей, объединение Киевского райсуда с Дзержинским «не только не обеспечит оптимизации, а уничтожит систему». 

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