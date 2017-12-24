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NASA опубликовало снимки астероида Фаэтон

NASA опубликовало снимки астероида Фаэтон

Обсерватория Аресибо, которая была закрыта из-за угроз, вызванных ураганом Мария, в полной мере восстановила свою работу и помогла ученым получить снимки околоземного астероида Фаэтон.

Как сообщается на сайте NASA, снимки были получены во время сближения небесного тела с Землей в декабре этого года.

Новые наблюдения позволили установить, что Фаэтон своей формой напоминает астероид Бенну. Диаметр небесного тела составляет шесть километров – на километр больше, чем исследователи предполагали ранее.

Фаэтон является вторым по величине околоземным астероидом, которые внесены в список "потенциальных угроз", то есть, столкновение с ним может нанести значительный ущерб нашей планете.

Фаэтон был открыт 11 октября 1983 года.

Пыль, которая вызывает метеоритный поток Геминиды, образована этим астероидом.

Агентство Телевидения Новости

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