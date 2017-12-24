В Украине отмечают 80-ю годовщину со дня рождения Вячеслава Чорновила

В воскресенье, 24 декабря, во многих городах Украины торжественными мероприятиями вспоминают выдающегося политика и диссидента советской эпохи и председателя "Народного руха Украины" (НРУ) в 1992-1999 годах Вячеслава Чорновила.

Инициатору Акта провозглашения Независимости могло бы сейчас исполниться 80 лет.

Пропамятные собрания в честь одного из инициаторов Акта провозглашения Независимости Украины проходят в частности в центре Киева и других городах Украины, сообщается на сайте политической силы. Президент Украины Петр Порошенко назвал Чорновила несокрушимым борцом за демократию, свободу и независимость Украины.

"Чорновил вдохновляет нас на победу в гибридной войне, развязанной против Украины потомками тоталитарного коммунистического режима", - говорится в тексте речи, обнародованном на сайте президента. Представители НРУ вместе с родными Чорновила, в частности сыном от второго брака, экс-нардепом Тарасом Чорновилом, утром воскресенья посетили место гибели политика на шоссе под Борисполем, сообщают в Facebook активисты политической силы. Там обустроено "казацкий крест и курган", за которым ухаживают местные "руховцы".

Запланирована также четвертая всеукраинская научная конференция "Чорноволивские чтения", а затем торжественный вечер с участием бывшего депутата Верховной Рады Богдана Гориня, экс-председателя украинской службы "Радио Свобода" Богдана Найгайла и других.

Накануне в Музее шестидесятничества в Киеве презентовали обновленный Мемориальный кабинет Вячеслава Чорновила. В номере представлены в основном документальные материалы, отдельный экспонат - одежда Вячеслава Чорновила, в котором он был в день гибели 25 марта 1999 года.

Также музей получил журнал, напечатанный лично Чорновилом, который передали из Луцка.

Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года в Черкасской области. Долгое время занимался правозащитной деятельностью, находился в мордовских лагерях строгого режима и в ссылке. Во времена "Перестройки" активно занимался политической деятельностью, стоял у истоков НРУ, был кандидатом на президентских выборах.

Обстоятельства его гибели в марте 1999 года на бориспольской трассе до сих пор остались точно невыясненными.

Агентство Телевидения Новости