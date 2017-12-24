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24.12.2017 20:28
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Массовая драка на льду. Попытка наказать хоккеиста, нокаутировавшего соперника

Массовая драка на льду. Попытка наказать хоккеиста, нокаутировавшего соперника

В матче регулярного чемпоината НХЛ жесткий стык в центре площадки перерос в массовую драку.

Встречались команды "Колорадо" и "Аризона".

Началось все с того, что в середине второго периода в центре площадки столкнулись Нэтан Маккиннон из "Колорадо" и Зак Райналдо из "Аризоны". Маккиннон после столкновения схватился за руку. Его одноклубник Самуэль Жирард решил вступиться. Вот только Жирард не рассчитал сил и был нокаутирован первым же ударом Райналдо. Тут уж остальные хоккеисты "Колорадо" решили наказать Райналдо за нокаут Жирарда. В свою очередь за Райналдо вступились партнеры по "Аризоне".

В конце концов, когда страсти улеглись, Райналдо получил 5 минут удаления за драку плюс матч-штраф. Также 5 минут за драку плюс удаление до конца игры получил его партнер по "Аризоне" Джош Арчибальд. У "Колорадо" штраф в 5 минут за драку плюс удаление до конца игры получил Маккинон. А Эрик Джонсон, вступивший в бой с Райналдо после нокаута Жирарда, получил 7 минут штрафа - 5 за драку плюс 2 за грубую игру.


Агентство Телевидения Новости

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