24.12.2017 20:03
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Тренер встретил двойника среди стюардов
Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон, возглавляющий нынче лондонский "Кристал Пэлас", перед выездным матчем английской Премьер-Лиги против "Суонси", столкнулся с очень похожим на себя человеком.
Таковым оказался стюард на домашнем стадионе "Суонси" - "Либерти Стадиум" в Уэльсе.
70-летний Ходжсон обменялся с двойником рукопожатиями и несколькими фразами. Уточняли ли мужчины, не общий ли у них отец, история умалчивает.