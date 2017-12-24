Тренер встретил двойника среди стюардов

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон, возглавляющий нынче лондонский "Кристал Пэлас", перед выездным матчем английской Премьер-Лиги против "Суонси", столкнулся с очень похожим на себя человеком.

Таковым оказался стюард на домашнем стадионе "Суонси" - "Либерти Стадиум" в Уэльсе.

70-летний Ходжсон обменялся с двойником рукопожатиями и несколькими фразами. Уточняли ли мужчины, не общий ли у них отец, история умалчивает.





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