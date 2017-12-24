Почти фокус во время хоккейного матча

Элемент, более присущий шоу, чем хоккейному матчу, случился в поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Эдмонтоном" и "Монреалем".

Хоккеист "Монреаля" Джонатан Друин сумел намерво поймать на крюк клюшки шайбу, пролетевшую почти всю ширину площадки. После чего Друин попытался перкинуть эту шайбу через голову соперника Мэттью Беннингом.

Задуманное практически удалось, правда затем хоккейный фокусник, пытаясь продолжить атаку своей команды, все же утратил контроль за шайбой.





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