Санта Клаус пролетів над Україною

У рамках святкового різдвяного турне 24 грудня Санта Клаус пролетів над територією України. Про це свідчать дані онлайн-трансляції NORAD Tracks Santa, що її запустило Об’єднане командування ППО США і Канади (NORAD).

Цього року Санта Клаус побував і над окупованою територією, пролетівши над Донецьком пізно увечері в неділю. Після цього він попрямував до Молдови та інших міст Східної Європи.

У рамках різдвяного турне Санта доставив понад 5 млрд подарунків. Стежити за його переміщенням можна в режимі реального часу на сайті проекту NORAD Tracks Santa.

25 грудня українці вперше офіційно святкують католицьке Різдво

Як відомо, 25 грудня, українці вперше офіційно святкують католицьке Різдво. Влада зробила цей день державним вихідним. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 16 листопада, а президент підписав документ 29 листопада.

Католики всього світу відзначають Різдво 25 грудня з 431 року, коли відповідне рішення ухвалив Ефеський церковний собор.

Також цей день вважався святковим у послідовників лютеранської і англіканської конфесій, баптистів, а також православних, які проживають на Заході. 25 грудня традиційно проводяться три богослужіння, одне з яких символізує єдність Отця і Сина, воно проходить опівночі.

Наступні два прославляють появу на світ нового життя і доносять цю звістку до віруючих. Ці богослужіння проводяться на світанку і вдень. Католики також звикли цього дня прикрашати свої будинки яслами з фігурками народженого Ісуса, його матері і волхвами. Будинки прикрашають солом’яними композиціями і омелою. У католиків також прийнято, щоб до цього дня діти власноруч робили різдвяні іграшки.

Источник: www.infa.ua

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