Стала известна дата обмена пленными

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«27 декабря произойдёт освобождение заложников. Как и говорила украинская сторона — до новогодних и рождественских праздников. Мы стремились сделать это раньше, до 24 декабря, но счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы полностью готовы. Дай Бог, чтобы не сорвалось и чтобы все стороны выполнили все предыдущие договорённости», — написала Геращенко в Facebook.

Сегодня же, как пишут сепаратистские и российские СМИ, дату обмена 27 декабря назвал лидер боевиков «ДНР» Александр Захарченко.

18 декабря представитель Украины в ТКГ сообщила, что представители ОРДЛО передали дополнительные списки с фамилиями людей на освобождение. Ирина Геращенко допускала, что это могло привести к срыву процессу.

Предполагается, что 74 граждан, удерживаемых боевиками, обменяют на 306 человек, которых запросили в ОРДЛО.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины