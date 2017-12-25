В Москве автобус въехал в подземный переход, погибли пять человек

В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в подземный переход, задавив насмерть пятерых пешеходов. Число пострадавших - более десяти человек. Водителя задержали и отвезли в полицию для разбирательства.

Версия теракта пока не рассматривается, пишут российские СМИ. На появившихся записях с камер наблюдения видно, что автобус медленно трогается с места у обочины дороги, после чего движется в направлении пешеходного перехода, набирая скорость. Тем не менее, приоритетной версией пока считается неисправность транспортного средства.

Агентство Телевидения Новости