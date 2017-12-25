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Неймар, исполняя удар, чуть не утопил бутсу в Персидском заливе

Неймар, исполняя удар, чуть не утопил бутсу в Персидском заливе

Бразильская "звезда" французского футбольного клуба "Пари-сен-Жермен" ныне находится  с одноклубниками в так называемом "зимнем туре" в Катаре. Во время постановочной съемки в Персидском заливе произошло непредвиденное.

Неймар бил в залив мяч с платформы, установленной на воде.

Вот только вышла незадача. Вместе с мячом в воду улетела еще и бутса с ноги Неймара.

Произошедшее очень развеселило другого футболиста "Пари-сен Жермена" Килиана Мбаппе.

Бутсу, в конце концов, удалось выловить. О по дороге на берег Неймар сушил ее в руках.

 


Агентство Телевидения Новости

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