В Харькове пьяный мужчина ударил ножом приятеля
Харьковские полицейские задержали мужчину, который ударил ножом приятеля, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
17 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 44-летнего мужчину с ножевыми ранениями.
По информации правоохранителей, в тот вечер 30-летний харьковчанин вместе со своим знакомым распивали спиртное. Во время застолья они поссорились и злоумышленник ударил своего товарища ножом в живот. Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Следственным отделом Шевченковского ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.