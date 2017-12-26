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В Харькове пьяный мужчина ударил ножом приятеля

В Харькове пьяный мужчина ударил ножом приятеля

Харьковские полицейские задержали мужчину, который ударил ножом приятеля, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

17 декабря в  полицию поступило сообщение о том, что  в больницу  доставили 44-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

По информации правоохранителей, в тот вечер 30-летний харьковчанин вместе со своим знакомым распивали спиртное. Во время застолья они поссорились и злоумышленник ударил своего товарища ножом в живот. Раненого в тяжелом состоянии  доставили в больницу.

Следственным отделом Шевченковского ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины.

Мужчине  грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости

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