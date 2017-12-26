Волейболисты харьковского "Локомотива" убедительно выиграли первый круг украинской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге закончился первый круг.

В первом круге национального первенства харьковский "Локомотив" выиграл 13 из 14-ти матчей.

Стабильность результатов позволила "Локомотиву" серьезно оторваться от преследователей — ближайший конкурент ВК "Винница" отстает на 9 очков.

Второй круг мужской Суперлиги начнется 12 января и будет длиться до конца марта. Плей-офф возьмет старт в апреле.

Агентство Телевидения Новости