В ХПИ обучают 3-D-моделированию. Как научиться создавать компьютерные игры и стратегии

Никита с детства мечтал о том, чтобы создать собственную компьютерную игру. Когда он стал постарше, то начал самостоятельно искать место, где удалось бы воплотить в жизнь свой замысел, рассказывает он.

Именно тогда парень узнал, что в Харьковском политехническом институте открывается факультатив по основам создания компьютерных 3-D-игр.

За два месяца Никита создал свою первую маленькую игру.

Никита Козин

Я очень доволен своим результатом, потому что когда я показал свою игру одноклассникам – им очень понравилось, они стали спрашивать, где я такому научился. Я слышал, что в ХПИ открывается новая специальность по программированию компьютерных игр. Я думаю, что я хотел бы туда поступить.

Анна Семенова, студентка ХПИ

- Какой у вас был персонаж и что он делал?- У меня был динозаврик, который собирал ключики, которые открывали двери для прохода в новый уровень.

Ребята занимались по пять часов в неделю. Всего было 26 занятий.

В результате они научились реализовывать игровую механику с 3Д-моделями в среде Юнити.

На первое занятие, по словам преподавателя факультатива Ольги Козье, пришло 67 студентов, но на итоговой работе было только 16. Но и этот показатель педагог считает достаточно высоким.

Ольга Козина, преподаватель НТУ «ХПИ»

Конечно, учиться было сложно, потому что очень интенсивно, по 5 часов, и были домашние задания. Хотя мотивация у студентов была максимальная. Факультатив бесплатный. В свободное время они все хотели что-то создать. Все сказали, что хотят создать огромные стратегии, но до стратегий, конечно , дело не дошло, ограничились платформерами, но это все сделали они сами.

В ВУЗе планируют и в дальнейшем проводить подобные занятия. Но главным событием станет открытие новой специализации по программированию компьютерных игр, говорят преподаватели.

Агентство Телевидения Новости