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Президент подписал закон об отмене сокращения 5 тысяч прокуроров

Президент подписал закон об отмене сокращения 5 тысяч прокуроров

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий сокращение 5 тыс. сотрудников органов прокуратуры с 1 января 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №7160 на сайте Верховной Рады.

Соответствующие изменения были внесены Верховной Радой в закон "О прокуратуре" 7 декабря.

Тогда депутаты отменили норму закона о прокуратуре, согласно которой с 1 января 2018 года численность работников органов прокуратуры должна составлять 10 тыс. человек.

Рада определила, что общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек.

В декабре 2014 Рада установила, что численность прокуроров должна быть на уровне 15 тыс. человек. Но в июле 2015 года парламент внес изменения в этот закон, прописав, что общая численность сотрудников органов прокуратуры составляет 15 тыс. человек с уменьшением количества с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. Этого добивался тогдашний замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

 

Агентство Телевидения Новости

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