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В Харькове мужчина убил сожительницу

В Харькове мужчина убил сожительницу

В Харькове мужчина убил ножом свою сожительницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

25 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что погибшей является 56-летняя женщина.

Как рассказал начальник Основянского отдела полиции Игорь Коленко, в ходе проведения розыскных мероприятий следственно-оперативная группа в течение часа задержала 66-летнего харьковчанина. Он  находится под стражей.

Правоохранители установили, что между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Во время ссоры мужчина два раза ударил женщину ножом в грудь.

От полученных травм потерпевшая скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК  Украины.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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