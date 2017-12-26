Какой популярный хенд-мейд в этом году? Харьковские мастерицы делятся опытом

Ёлочные украшения такие традиционные и такие разные , но конечно, самые дорогие те , которые сделаны своими руками. Особой популярностью пользуются шары в технике декупаж.

Для создания игрушек нужно заготовить цветные салфетки ,акриловые краски и клей. Потом подготовленный шар красят, клеят рисунок и декорируют .Но самое приятное , говорит мастерица, видеть радостные эмоции человека от такого подарка.

Новогодний Magic box - волшебная коробочка, для мастерицы скрапбукинга Катарины не просто хобби , а ещё и источник вдохновения .

Делать такие необычные открытки к новогодним праздникам она начинает еще с октября. Это очень кропотливый процесс, который требует точности и аккуратности.

Вспоминает: свою первую открытку делала четыре дня.

Сейчас скрапбукинг только приобретает популярность.

Для работы в этой технике идёт практически всё: кружева, сухоцветы, атласные ленты. А вот секрет таких волшебных открыток - в специальной бумаге.

Поэтому немного фантазии и вдохновения способны превратить бум агу в настоящий шедевр, говорят ценители этого нового вида искусства.

Агентство Телевидения Новости