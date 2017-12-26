Криминальные разборки или покушение на жизнь правоохранителя. Почему пытались убить Николая Черемухина

Накануне около восьми часов утра возле дома по адресу: улица Культуры, 15, раздался взрыв. Как установили правоохранители, неизвестные прикрепили взрывчатку к внедорожнику Dodge, который был припаркован во дворе.

Елена Баранник, нач. отдела коммуникаций ГУ НП в Харьковской области

На місці подій було встановлено, що позашляховик отримав пошкодження передньої частини через прекриплені до нього вибухові пристрої. Через це постраждало ще 7 автівок, які були припарковані поруч

Как выяснилось, автомобиль, под который подложили взрывчатку, принадлежит экс заместителю начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальнику отдела оперативных разработок в восточном регионе управления оперативных разработок Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Николаю Черемухину.

Правда, сам полицейский комментировать нападение и его возможные причины отказался.

Действительно это ваша машина? Насколько серьезно она пострадала?

Черемухін уходит.

Между тем, попытка подрыва машины Черемухина не вызывала удивление в обществе.

Дело в том, что его фигура скандально известная еще с 90-х, когда милиционер сначала возглавлял уголовный розыск в милиции, а позже занимал должность первого заместителя начальника СБУ в области.

Его подозревали в «крышевании» организованной преступности, пытках, бандитизме. Правда, в суде эти подозрения не были доказаны.

Интересно, что одним из подчиненных Черемухина был и Евгений Жилин, который был причастен к организации отрядов боевиков- «титушек». Он сбежал и погиб в России.

Жилин обвинялся в покушении на Геннадия Кернеса. Тогда автомобиль будущего городского головы также пытались взорвать, заложив под него взрывчатку.

Заказчиком покушения в СМИ называли Черемухина, но в суде это опять же не было доказано.

Сейчас по факту происшествия на улице Культуры правоохранителями открыто уголовное производство по статье 348 (Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости