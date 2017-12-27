Комбриг 92-й ОМБр отстранен от должности после скандала

Харьковские волонтеры требуют качественного расследования инцидента, произошедшего в 92-й ОМБр. Дело касается избиения и попытки убийства комбригом своего заместителя.

По мнению волонтерки Ирины Белецкой, которая с 2014 года помогает 92-й ОМБр, это самый вопиющий случай, но проблемы в бригаде начались сразу же после прихода комбрига Владимира Кокорева.

«Со слов военнослужащих, господин Кокорев в трезвом состоянии не пребывает вообще. Если бы сейчас не действовал запрет на увольнение, в бригаде никого не осталось бы», — говорит Белецкая.

ЧП произошло на территории военной части 92-й ОМБР ночью 6 декабря. По версии волонтеров, командир бригады Владимир Кокорев позвонил своему заместителю, полковнику Дмитрию Бизонычу, и приказал ему приехать в учебный центр. Когда полковник приехал, в помещение зашли еще двое военнослужащих. Комбриг начал бить Бизоныча, а потом приказал присутствующим бойцам убить его, пообещав обставить это как дезертирство. Те начали избивать полковника, но ему удалось вырваться и сбежать.

Этим случаем занялась военная прокуратура. Идет расследование.

Сам Владимир Кокорев утверждает, что не совершал никакого правонарушения и не понимает, о чем идет речь, сообщило Громадське радіо.

Белецкая утверждает, что офицеры стали увольняться со службы, чтобы только не находиться под начальством Кокорева. Мол, за последние полгода бригаду покинули вдвое больше военнослужащих, чем поступило на службу. Однако и. о. комбрига подполковник Марченко эти заявления отрицает. По его данным, за этот период 13 офицеров пошли на повышение, а 54 военнослужащих пополнили ряды бригады.

«У нас наиболее укомплектованная бригада в оперативном командовании», — заверил Марченко.

На время следствия Кокорева отстранили от должности, и, по словам и. о. комбрига подполковника Марченко, он находится в госпитале и проходит военно-врачебную комиссию. Специалисты определят, годен ли он к дальнейшей службе в рядах ВСУ.

В свою очередь, Оперативное командование «Схід» провело служебное расследование. Кокореву объявили о неполном служебном соответствии.



По словам волонтерки, участницы совета волонтеров при Министерстве обороны Татьяны Бедняк, к ней неоднократно обращались военнослужащие и рассказывали о неподобающем поведении комбрига. Она донесла эту информацию до начальника Генштаба Виктора Муженко.

«Он пообещал следить за ходом расследования», — прокомментировала Бедняк.

По сообщениям волонтерок, после инцидента Дмитрий Бизоныч упоминал, что ему и его семье угрожают. Прослужив 17 лет, полковник собирается покинуть армию. Сейчас он с сотрясением мозга находится на лечении в больнице. На данный момент состояние пациента удовлетворительное.

Источник: nakipelo.ua

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