Ученые назвали планеты, жители которых могут знать о существовании Солнечной системы

Астрономы составили список из девяти планет, потенциальные обитатели которых могут узнать о Земле и наличии разумной жизни на ней. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале MNRAS.

Еще в 1960-е американский астроном Френсис Дрейк разработал формулу, позволяющую вычислить потенциальное количество инопланетных цивилизаций на основе известных свойств Галактики и числа звезд и планет в ней. Согласно этой формуле, внеземных цивилизаций должно быть очень много, однако до сих не удалось найти ни одной.

Исследователи уже давно пытаются объяснить это расхождение, так называемый парадокс Ферми. Теперь же ученые решили проверить, насколько хорошо Земля и следы жизни на ней будут заметны потенциальным обитателям других миров.

Расчеты показали, что вероятность увидеть Землю или любую другую планету Солнечной системы со стороны составляет всего 2,5%, а шансы открыть сразу три можно назвать совсем мизерными — они не превышают 0,027%.

Поэтому увидеть Землю и изучить ее смогут обитатели только некоторых экзопланет, находящихся в определенных узких полосах неба. Если, конечно, у них есть инструменты, подобные телескопам "Кеплер" и "Хаббл".

В общей сложности таких экзопланет насчитывается всего 65, причем подавляющее большинство из них сможет увидеть лишь Меркурий, а Землю — только девять.

В их число вошли небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупные планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона и планета у белого карлика -"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы.

Вместе с тем, по мнению ученых, эти планеты не могут поддерживать существование жизни на них. Именно поэтому исследователям так и не удалось обнаружить следов инопланетных цивилизаций.

Агентство Телевидения Новости