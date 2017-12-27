С каждым годом все больше украинцев считают направление развития страны неправильным – социологи

Почти 74% опрошенных украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты проведенного 15-19 декабря общенационального опроса «Итоги-2017: общественное мнение».

Социологи обращают внимание, что о неправильном направлении говорят с каждым годом все больше опрошенных (58% - в 2014-м, 68% - в 2015-м, 67% - в 2016 году). При этом, 14,4% из числа опрошенных в этом году убеждены в том, что события в стране развиваются в правильном направлении. Следовательно, процент граждан с таким мнением уменьшается (22% - в 2014-м, 15% - в 2015-м, 16% - в 2016 году).

Не смогли определиться с ответом пока 11,9% респондентов, при том, что в предыдущие годы этот процент был больше (20% - в 2014-м, 17% - в 2015-м, 17% - в 2016 году).

Для тех, кто считает, что Украина идет в правильном направлении, главными аргументами этой уверенности являются: следование Украины в направлении европейской интеграции, получение безвизового режима (76,3%), осуществление в стране, хотя и не слишком быстро, нужных реформ (47 , 1%), укрепление украинской армии, которая смогла дать отпор агрессору (34,4%), процессы децентрализации, которые дают больше прав местным общинам (32,9%), получение пенсионерами надбавки к пенсиям (29,2%), рост социальной активности людей, распространение волонтерства (25,2%).

Для тех, кто считает, что Украина идет в неправильном направлении, свидетельством ошибочности пути являются такие аргументы: до сих пор идет война на востоке (73,6%), растут цены, а зарплаты не растут (49,9%), высокий уровень коррупции (47%), у людей нет уверенности в своем будущем (31,3%), очень выросли коммунальные тарифы (25,3%), страной до сих пор правят олигархи (22,3%), реформы практически не осуществляются (22,1%), очень плохая медицина (20,2%).

Основным сигналом того, что страна стала идти «в правильном направлении», для большинства населения стало бы прежде окончание боевых действий, установление мира на Донбассе (74,6%), общий рост украинской экономики (49,8%), привлечение к уголовной ответственности коррупционеров (45,6%), общий рост уровня жизни людей - пенсий, зарплат, стипендий (42,3%), создание новых рабочих мест (29,7%).

Лишь 21,5% населения уверены, что Украина способна преодолеть имеющиеся проблемы и трудности в ближайшие несколько лет (правда, в 2016 году таких было еще меньше - 17%), 49,3% считают, что это произойдет, но в более отдаленной перспективе, а 15,2% убеждены в неспособности страны. Затруднились ответить на вопрос 14% респондентов.

По мнению граждан, в большинстве сфер жизни положение в Украине в 2017 году существенно ухудшилось. Самые негативные изменения произошли: в уровне цен и тарифов - здесь ухудшение отметили 86,6% населения, в экономическом положении Украины - 71,8%, в уровне стабильности (71,8%), отношении граждан к власти (68,9%), уверенности граждан в завтрашнем дне (67,5%), уровне благосостояния семьи (63,1%), ситуации с преступностью (61,4%), здравоохранением (61,3%), в отношении власти к гражданам (59,9%). Кроме того, преимущественно ухудшение ситуации было указано в социальной защите (49,9%), оплате труда (48,9%), соблюдении законности государственными служащими (46,8%), образовании (42,3%), пенсионном обеспечении (39,1%).

Преимущественно ничего не изменилось в таких сферах, как положение украиноязычного населения (64,1%), положение русскоязычного населения (59,8%), положение религиозных и этнических меньшинств (58,8%), уровень свободы слова (43,9%), уровень демократии (44,4%), межнациональные отношения (42,6%). Разделились мнения относительно положения в области прав человека - 40% считают, что ситуация не изменилась, а 39% - что изменилось к худшему.

По словам Бекешкиной, единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны - перемены к лучшему обозначили 39% населения (к худшему - 21%).

Почти поделились мнения относительно международного имиджа Украины: 24% граждан считают, что имидж изменился к лучшему, 34% - к худшему, и 28% полагают, что он не изменился. В целом ситуация в стране, согласно данным исследования, по мнению 69,3% населения изменилась к худшему (в 2016 - 73%); изменилась к лучшему - 3,8%, не изменилась - 18,8%. Затруднились ответить на вопрос 8,1% респондентов.

Как отметили социологи, если сравнить с прошлым годом, то в 2017-м некоторые изменения к худшему общественное мнение отмечало в сфере здравоохранения (в 2016 году ухудшение отмечали 53%, в 2017 - 61%), в образовании (соответственно, 36% и 42%), в соблюдении прав и свобод граждан (32% и 39%).

В то же время в определенных сферах население заметило явные изменения к лучшему: в 2016 году только 4% населения усмотрели изменения к лучшему в пенсионном обеспечении, в 2017-м таких уже 22,5% (изменения к худшему обозначили 49%, в 2016-м - 49%) и в оплате труда - изменения к лучшему в 2016-м обозначили лишь 3%, тогда как в 2017 году - 15%.

Исследовалось мнение в целом 2004 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование проводилось совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Агентство Телевидения Новости